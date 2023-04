Successo della caccia al tesoro, “in premio” un camper della salute

Famiglie, amici, colleghi, amministratori e team sportivi hanno raccolto la sfida e sono diventati protagonisti della Prima Caccia al tesoro della Martesana organizzata dal Lions Club di Cernusco e Pioltello con un duplice obiettivo: scoprire i gioielli artistici del territorio - dai grandi monumenti come Villa Alari ad angolini meno noti ma altrettanto belli - e raccogliere fondi per l’acquisto di un ambulatorio mobile che permetterà ai volontari Lions di Città metropolitana di offrire alla popolazione dell’Est Milano screening gratuiti per prevenire malattie gravi, dal diabete all’infarto. "È stato un successone - dice il presidente Luciano Biagio Martinelli - 30 squadre hanno girato in lungo e in largo alla scoperta del territorio". Tutti con il telefonino in mano per seguire la mappa web scaricata da un’applicazione, "ma al di là di un tocco di tecnologia indispensabile ormai, le regole del gioco sono rimaste quelle di sempre", sottolinea il presidente.

Alla fine sul podio sono salite quattro formazioni: primi, i vincitori, "Pioltello c’è", che ha sbaragliato la concorrenza, nel gruppo il sindaco Ivonne Cosciotti, il suo vice Saimon Gaiotto, l’assessore alla Cultura Marta Gerli, quello allo Sport Claudio Dotti e Corrado Torrebruno; secondi "Le muffe"; terzi "Orange is the new black" e quarti "I procioni". Cinque i centri coinvolti, hanno partecipato anche Segrate, Cassina e Vimodrone, "ma la riuscita è dovuta pure al contributo dei soci di Cassano e del Parco Adda Nord - sottolinea il Club - per tutti, adulti e giovani, è stato un pomeriggio insolito, pieno di emozioni". Un modo per tornare un po’ ragazzi con l’intento di fare del bene. Non è una novità per i Lions di casa che sono già al lavoro sull’altro grande evento di cui sono artefici da anni: la Mezza maratona del Naviglio, in palio il biglietto Cernusco-New York per la corsa più famosa del mondo nella Grande Mela. Per assicurarsi il viaggio non bisogna vincere, ma essere fortunati: la pettorina prescelta viene estratta a sorte fra le tremila attese ai blocchi di partenza. Quest’anno la gara, alla 26esima edizione, si disputerà il 21 maggio. Come al solito l’incasso sarà destinato a progetti solidali: il primo è sempre l’ambulatorio mobile, il secondo è l’acquisto dell’allestimento per una nuova ambulanza di Avis Cologno e il terzo è per "Lotta al Doping", che fa conferenze nelle scuole.

Bar.Cal.