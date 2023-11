"Subisco almeno dieci furti al mese dalla gang delle ladre"

Non solo case occupate dell’Aler e spaccio a cielo aperto. Via Zamagna è anche teatro violento di aggressioni, scippi e furti seriali. "Ci sono bande di ragazze rom, incluso giovanissime, che prendono di mira gli anziani del quartiere, "alleggerendoli" di tutto quanto è prezioso. I loro genitori? Abitano nelle palazzine dell’Aler, eppure sfoggiano Bmw M5 Competition, un’auto che da sola vale oltre 140mila euro e la maggior parte dei comuni mortali può solo sognare" denuncia un farmacista in zona Segesta a cui garantiamo l’anonimato. Le baby gang al femminile sono il terrore non solo dei residenti ma pure dei pochi esercizi commerciali che resistono in zona, dal supermercato alla stessa farmacia. "Visionando i filmati delle telecamere ho capito che il copione è sempre lo stesso. In genere agiscono in coppia. Fuori rimane una che fa da palo, l’altra entra e si aggira fra gli scaffali dei prodotti cosmetici più famosi che si possono rivendere più facilmente. Poi, con velocità fulminea, la ragazza nasconde le creme sotto il giubbotto ed esce… Di furti così ne subisco almeno dieci al mese" conclude il farmacista.