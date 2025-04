Studenti-registi a Cinisello. L’inno diventa un videoclip

Villa Ghirlanda Silva con la sua maestosa facciata, lo stemma della città, il municipio con il Tricolore e poi la voce di Alessandro Zitelli. L’inno ufficiale di Cinisello Balsamo "Leoni con la spada", composto da Zitelli, è diventato un coinvolgente videoclip, trasformandosi in un prezioso strumento didattico e in un simbolo condiviso dagli studenti della città. Il video, pubblicato in rete in questi giorni, è stato infatti realizzato degli alunni della 4S dell’istituto professionale Falck con indirizzo in Cultura e Spettacolo.

Il progetto rientra nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, promossi dall’amministrazione per tutte le scuole superiori del territorio. Il videoclip è stato presentato in anteprima durante il Festival dei corti Enrico Falck, che si è svolto al Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni nei giorni scorsi. "Sono fiero dei miei ragazzi e spero di poter valorizzare attraverso queste attività i loro talenti e aiutarli nella loro crescita. Ringrazio altresì tutti i professori per il lavoro che svolgono tutti i giorni e ringrazio la Fondazione Alia Falck per il suo importante contributo", ha dichiarato il dirigente scolastico dell’Enrico Falck Daniele Laurente Di Biasio. "Da Sant’Ambrogio volo con il cuore a San Martino e Cinisello Balsamo diventa il centro dell’umanità", canta Zitelli mentre si trova circondato da bambini in oratorio o nei giardini cittadini. Gli studenti, guidati dai loro docenti, hanno curato ogni fase della realizzazione del videoclip, potendo contare sul prezioso supporto del compositore.

Un elemento distintivo è stato il coinvolgimento attivo dei bambini di terza delle scuole primarie Villa, Manzoni e Costa, insieme al coro dei bambini della Parrocchia San Pio X, che hanno partecipato alle riprese.

"L’inno Leoni con la spada è nato a seguito di un bando che avevamo lanciato con l’obiettivo di valorizzare la storia, i valori, le origini e i simboli identitari di Cinisello Balsamo - ha ricordato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Il titolo stesso richiama gli elementi presenti nello stemma cittadino, che rappresentano l’unione dei due comuni avvenuta nel 1928. Nel brano si sottolineano valori fondamentali come la lealtà, l’unità e il senso di appartenenza a una comunità. Quest’opera diventa ora un patrimonio condiviso per le nuove generazioni".