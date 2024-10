Studenti chef. Ricette salutari con fagioli rosa

Studenti ai fornelli per imparare a cucinare piatti salutari. È l’iniziativa promossa, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, da Lilt insieme all’Istituto superiore Lagrange grazie alla collaborazione con l’azienda romagnola Melandri Gaudenzio srl nell’ambito del progetto “Prevenzione in rosa a scuola“. Il 14 ottobre, nove classi dell’Ipseoa (Istituto professionale per i servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera) hanno seguito la lezione della nutrizionista Lilt Carola Battistini. L’esperta ha parlato del ruolo di una corretta alimentazione nella prevenzione dei tumori, in particolare per quello mammario. Quanto appreso è stato messo in pratica il 24 ottobre, quando alcuni studenti dell’ultimo anno, sotto la supervisione dei docenti Franca Parrotta e Salvatore Marzullo, hanno realizzato delle ricette con ingredienti che proteggono dal tumore. Protagonista, il “Fagiolo rosa“ di Melandri Gaudenzio, una varietà esclusiva dal colore rosato. Prima portata: gnocchetti al fagiolo rosa a base di patate viola; per secondo, un tortino realizzato con patate, fagioli e zucca e accompagnato da tre salse diverse: una a base di fagioli e spinaci, una di barbabietola e fagioli e una terza con zucca e fagioli. "Un progetto che per noi è motivo di orgoglio – dichiara Vincenzo Tridico, vicepreside del Lagrange –. Nel nostro istituto, il corso Scienze e cultura dell’alimentazione presta attenzione agli aspetti legati alla salute. Bisogna creare consapevolezza nei giovani parlando di prevenzione oncologica". Non è la prima volta che Lilt collabora con l’istituto: nel 2023 una classe ha vinto il contest culinario dell’iniziativa Cibo e Salute e si è aggiudicata una masterclass con la Chocolate Academy.