Milano, studente minacciato in pieno giorno in via Segantini: “Dammi i soldi o tiro fuori la pistola”

Milano – Uno studente è stato minacciato e inseguito da un uomo che gli ha chiesto insistentemente soldi lasciandogli intendere di avere addosso una pistola (che però non aveva). È successo mercoledì 11 settembre alle 9 in via Segantini, zona Navigli. La vittima è uno studente di 25 anni della Naba che aveva appena parcheggiato l'auto in via Segantini e si stava dirigendo a piedi verso l'accademia di via Darwin, a poca distanza.

Stando al suo racconto, un uomo gli si è avvicinato chiedendogli 20 euro che a suo dire gli servivano per riparare la propria auto. “Non ce li ho”, la risposta dello studente, che nel frattempo si è allontanato. Ma l'altro l'ha inseguito, insistendo e minacciandolo: “Dammi i soldi o tiro fuori la pistola”.

A quel punto il giovane ha chiesto aiuto a una Volante di passaggio, del commissariato di Porta Ticinese, che stava perlustrando la zona e ha notato il 25enne in strada. I poliziotti hanno quindi fermato l'aggressore, che nel frattempo era scappato nascondendosi nel parco di via Segantini, arrestandolo per tentata rapina. È un italiano di 35 anni con precedenti per rapina, con alle spalle anche denunce per furto e furto aggravato. Addosso non aveva armi. Per lui è poi stata disposta la direttissima. Lo studente, rimasto fortunatamente illeso, non ha avuto bisogno di cure mediche.