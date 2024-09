Furti a ripetizione nelle stazioni di Milano Centrale e Bovisa: arrestati tre ladri in poche ore

Tre uomini di 20, 27 e 37 anni, tutti di origine nordafricana, sono stati arrestati martedì dalla polizia con l’accusa di furto con strappo: i ladri lavoravano nei pressi delle stazioni di Milano Centrale e Bovisa. Secondo i dati del 2023 del ministero dell’Interno, in soli due anni il numero di scippi denunciati a Milano è aumentato del 50 per cento: sono più di novemila ogni anni. Il 96 per cento è commesso da stranieri.

Il primo arresto di martedì è avvenuto nei pressi di Bovisa: un ventenne di origine egiziana, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, ha strappato con violenza una collana a una donna che viaggiava a bordo di un treno regionale fermo alla stazione di Affori. Identificato e rintracciato dalla polizia, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato presso il carcere di San Vittore.

Gli altri due arresti sono avvenuti nel pomeriggio nei pressi della stazione Centrale ad opera di un gruppo di agenti della polizia ferroviaria in borghese: in manette sono finiti due algerini di 27 e 37 anni. I poliziotti hanno notato il trentasettenne mentre nascondeva con il proprio giubbino la borsa di una donna, intenta a consumare un pasto e poi consegnare i soldi che c’erano all’interno al complice ventisettenne. Gli agenti hanno fermato i due responsabili mentre stavano scappando in direzioni opposte.