"Strumentale e divisiva la targa al militante ucciso"

Targa dedicata a Sergio Ramelli, Anpi Novate non ci sta. A seguito della comunicazione in cui verrà affissa una targa dedicata al 50° anniversario dalla morte del militante del Fronte della gioventù, aggredito il 13 marzo del 1975 da alcuni militanti legati ad Avanguardia operaia e poi deceduto il 29 aprile, da parte della Giunta novatese, si sono accesi gli animi della sinsitra novatese e di alcune associazioni. "La decisione del primo cittadino, con un colpo di mano che ha colto di sorpresa parte della sua stessa maggioranza, mostratasi a disagio e insofferente per un simile atto amministrativo, di intitolare una targa in ricordo di Sergio Ramelli è stigmatizzata dall’Anpi sezione “Marco Brasca“, sia per le modalità disinvolte con cui il sindaco ha operato, ovvero su pressione di un fantomatico gruppo spontaneo, sia per il carattere strumentale e divisivo, oltretutto a ridosso delle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione. Gli studiosi hanno definito un tale agire con la formula di “uso pubblico della Storia“. L’Anpi invita l’amministrazione locale "a una maggiore onestà intellettuale e trasparenza". Da.Fa.