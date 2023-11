Stramilano SottoZero 2023, domenica 3 dicembre la prima edizione della Stracittadina invernale. Come partecipare

Arriva la Stramilano SottoZero, la prima edizione invernale della corsa più famosa d’Italia è già quasi sold out. Domenica 3 dicembre migliaia di appassionati si ritroveranno a CityLife per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento sfidando anche le basse temperature.

Come iscriversi

Rimangono ancora pochi posti a disposizione per partecipare alla prima edizione della Stramilano in versione invernale. C’è tempo fino alla mezzanotte di giovedì 30 novembre. Iscriversi è semplicissimo: basta collegarsi al sito www.stramilanosottozero.it., selezionare la gara a cui si vuole partecipare e compilare il form dedicato.

Il percorso

Stramilano SottoZero inaugura un percorso inedito approdando tra i palazzi più alti di Milano, nell’area urbana di CityLife. Il percorso su cui si svolge la manifestazione è un circuito chiuso di 5 Km che vede il punto di partenza in Via Stratos, passa poi da piazzale Giulio Cesare e Via Colleoni e taglia il traguardo nello stesso punto da cui prende il via la gara. Armati di felpa e cappellino, tutti i corridori di Stramilano Sottozero proveranno il brivido di vivere in prima persona la nuova edizione invernale. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

La mappa della Stramilano Sottozero

Le due corse

A differenza della tradizionale gara primaverile, Stramilano SottoZero prevede due corse: la 10 Km Fidal competitiva, dedicata ad atleti e professionisti con partenza alle 9.30, e 5-10 Km ad andatura libera, la corsa a ritmo libero per tutti gli appassionati, grandi e piccini, che prende il via alle 10.30. Un percorso adatto alle capacità di tutti i partecipanti, dai più sportivi che potranno scegliere l’itinerario da 10 km alle famiglie con bambini a cui basteranno 5 km per tagliare il traguardo.

Ritiro materiale

Il Villaggio atleti sarà situato in piazza Burri, nel quartiere CityLife, dove domenica 3 dicembre a partire dalle 7 fino alle 10,30 i partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale. I pacchi gara saranno disponibili già da venerdì 1 dicembre dalle 12 alle 19 e sabato 2 dicembre dalle 10 alle 19 presso Fior di Roccia in via Repubblica Cisalpina 3. La quota di iscrizione di 16 comprende la sacca gara Stramilano, la T-shirt ufficiale, il pettorale gara numerato con chip di cronometraggio, il diploma di partecipazione, l’assicurazione RCT, i ristori e il servizio di sicurezza. Tra i servizi offerti anche il deposito borse per tutti i partecipanti, un'iniziativa pensata soprattutto per i runner che vengono da fuori Milano. Il deposito sarà allestito presso il Villaggio di CityLife, in piazza Burri, retro Palazzo delle Scintille.