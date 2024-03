Stramilano e Milano Marathon 2024: percorsi e iscritti. Quando e dove si correrà

Dopo essere diventata la più veloce d'Italia e sempre più green, la Milano Marathon 2024 conquista altri due primati: il record di sempre nel numero degli iscritti all'evento e la quota di runner stranieri. A iscrizioni non ancora chiuse, sono infatti già 8mila i partecipanti alla maratona di domenica 7 aprile. Di questi, il 40% viene dall'estero: una percentuale importante che sottolinea la vocazione internazionale. Le nazioni più rappresentate sono, nell'ordine, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Irlanda e Germania. L'edizione numero 22 è stata svelata oggi a Palazzo Marino, in Piazza della Scala, a Milano. Partenza e arrivo saranno in piazza del Duomo: la scelta della nuova location, resa possibile dalla collaborazione con il Comune di Milano, rappresenta una novità importante, dopo tanti anni in corso Venezia. Per il resto, confermato il percorso, sempre ad anello come progettato nel 2015, che garantisce velocità e scorrevolezza. Sono circa 19 i chilometri che interesseranno il centro cittadino. Si toccheranno i luoghi simbolo di Milano, come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, ma pure City Life e il Portello. I restanti chilometri invece si snoderanno tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo. Un tracciato in grado di conciliare le esigenze dei top runner e degli amatori evoluti, offrendo, nel contempo, la possibilità di ammirare una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei.

Stramilano

Domenica prossima, 24 marzo, sarà invece la volta della Stramilano 2024, giunta alla 51esima edizione con almeno 60mila iscritti. Alle 9.30 partiranno da Piazza Duomo i partecipanti alla Stramilano 10 Km. La corsa non competitiva vedrà corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città come Corso Venezia, Piazza V Giornate, Piazza XXIV Maggio e molte altre.

Alle 10.00, sempre in Piazza Duomo partirà la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i piccoli corridori che insieme ai loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5km. Per entrambe le corse l'arrivo sarà l'iconico Arco della Pace dove tutti i partecipanti riceveranno la propria medaglia. La mezza maratona parte invece da Piazza Castello alle 8.30 e, dopo un percorso di 21,097 km, si concluderà sempre ai piedi della dimora degli Sforza.