Strage di Linate, 23 anni dopo resta la memoria

Due momenti di incontro e di ricordo organizzati dal Comitato 8 ottobre 2001 a ventitrè anni dalla tragedia dell’aeroporto di Linate (che l’8 ottobre 2001 costò la vita a 118 persone) e in occasione della Giornata nazionale “Per non dimenticare”. Il primo momento domenica 6 ottobre alle 18 con un Galà lirico nella Sala Verdi del Conservatorio “Giuseppe Verdi (via Conservatorio 12). In programma musiche di Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Gounod, Puccini, con i cantanti del Conservatorio di Milano, al pianoforte il Maestro Stefano Giannini.

Martedì 8 ottobre alle 10,30 celebrazione eucaristica nella Basilica di Sant’Ambrogio (piazza Sant’Ambrogio). Sarà officiata da monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica. "A ventitrè anni dalla tragedia - dice Adele Pesapane Scarani, presidente del Comitato e della Fondazione ‘8 Ottobre per non dimenticare’ - sono molto soddisfatta. Tutti noi lo siamo. Questo perché, nonostante che siano passati molti anni, il ricordo è ancora vivo, sia parte dei cittadini sia da parte delle istituzioni. Tant’è che si terranno varie cerimonie. Il giorno dell’anniversario, l’8 ottobre, in forma privata con la messa in Sant’Ambrogio e con un momento di raccoglimento, anche questo privato, al Bosco dei Faggi, il nostro luogo laico di ricordo, al Parco Forlanini. Il momento istituzionale sarà la domenica prima, 6 ottobre, con il concerto al Conservatorio, aperto ai familiari e a tutta la cittadinanza. L’8 ottobre verrà celebrata anche, come avviene da due anni, la giornata nazionale. Questo sarà in vari luoghi, nelle scuole e negli aeroporti".

Gabriele Moroni