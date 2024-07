Strade pericolose. A Mazzo scatta la "zona 30"

Attraversamenti protetti su via Togliatti verso la scuola e verso il parco, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla via Ospiate, via Grossi e via Togliatti, con restringimenti di carreggiata, isole salva pedoni, chicane o piattaforme rialzate. Alcuni lavori partiranno a fine luglio, altri in settembre e saranno ultimati entro l’inverno. Il progetto partecipato di Mazzo 30 diventa realtà.

L’obiettivo è rendere la frazione più sicura, sostenibile e vivibile. Il Comune di Rho e Decisio, società di consulenza italo-olandese specializzata sui temi della mobilità sostenibile, nel corso di un incontro pubblico hanno illustrato ai residenti gli interventi. "Il primo obiettivo è la sicurezza, a Mazzo si sono verificati negli ultimi anni tre incidenti mortali e altri molto gravi spesso con protagonisti dei giovani. Non deve più succedere - dichiara l’assessora alla Mobilità, Valentina Giro - secondo elemento è la vivibilità dei quartieri: ridurre la velocità porta benefici per tutti e rende più vivibile la strada e lo spazio pubblico. Questo progetto pilota di zona 30 nasce da una petizione di due anni fa sottoscritta da centinaia di persone che chiedevano interventi per ridurre la velocità a Mazzo. Abbiamo quindi messo al centro il dialogo con i cittadini per condividere obiettivi e strumenti per poi arrivare a soluzioni concrete da realizzare". Tra le vie Grossi e De Gasperi verrà avviato anche il cantiere per la ciclabile Cambio linea 15 di Città metropolitana, che realizzerà un attraversamento ciclopedonale rialzato in ingresso verso Mazzo.

"È nostra intenzione realizzare una rotatoria alla base del ponte per raccordarsi anche con via Morandi. Questo intervento richiede tempi più lunghi".

Ro.Ram.