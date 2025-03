Strade della città, 400mila euro di lavori

Quattrocentomila euro nel triennio per rifare strade e marciapiedi, obiettivo sicurezza, maggiore appeal estetico, accessibilità e fruibilità: al via la tranche del 2025. Con la posa della segnaletica orizzontale in via Cantoni si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi che erano previsti per il 2024. Si procede con un nuovo maxi giro di interventi, già approvato in giunta e che sarà realizzato fra l’estate e l’autunno. "Tutti - così una nota - mirano a garantire una migliore sicurezza a ogni utente della strada e a contrastare il deterioramento delle pavimentazioni stradali con l’impiego di materiali durevoli; ma anche a favorire l’accessibilità tramite l’inserimento della segnaletica tattilo-plantare prescritta nel Piano di eliminazione delle barriere architettoniche". Otto i maxi ambiti di intervento: parcheggio di via Massara, via Eugenio Montale, via Emilia Romagna, dove sarà riqualificato in chiave sicurezza l’attraversamento pedonale vicino allo skate park.

Ancora si lavorerà sul tratto via dei Tigli e via delle Betulle, dove saranno realizzati interventi mirati in prossimità della scuola dell’infanzia. Altri lavori in vista in via Parini, via Sardegna e via Sicilia, via Oberdan, via don Galimberti: anche in quest’ultmo caso una zona sensibile in quanto vicina alla scuola, dove sarà realizzato un piano complessivo di riqualificazione stradale. M.A.