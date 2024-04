Stracinisello, una giornata di sport

Una giornata di sport e salute per la 19esima edizione della StraCinisello, che si è tenuta ieri. Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione, correndo e camminando dalla sede dell’Avis di via Marconi con quattro diversi percorsi di 5, 10, 15 e 21 chilometri. Una kermesse resa possibile da Avis Sportiva, Avis e da tutti i volontari delle associazioni che hanno dato un grosso aiuto per organizzare un evento storico e importante per Cinisello Balsamo.

Scuole, famiglie, onlus, tantissimi bambini, appassionati e i gruppi di cammino hanno letteralmente invaso il Parco Nord, rendendo Cinisello sempre più una "Città dello sport e del cammino", come recita il prestigioso titolo conquistato due anni fa.

La gara podistica, aperta a tutti, runner e non solo, ha lanciato sul territorio anche gli "ambasciatori del benessere". Alla gara hanno partecipato anche il sindaco Giacomo Ghilardi con la sua giunta e i consiglieri comunali.

La.La.