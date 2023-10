"Storie di malattia, guerra e cultura a Peschiera Borromeo: Ottobre Letterario"

Quattordici incontri per la presentazione di altrettanti libri di grandi autori. A Peschiera l’autunno si apre all’insegna della cultura, e così la quarta edizione di Ottobre letterario resterà in agenda da qui alla fine del mese nell’auditorium della biblioteca Giuseppe Gerosa Brichetto. Ad alzare il sipario sull’iniziativa organizzata dal Comune, questa sera alle 21, sarà il maestro del noir metropolitano Paolo Roversi, con Alla vecchia maniera. Tra gli scrittori in scaletta anche Luca Steinmann e Andrea Nicastro, entrambi giornalisti e testimoni del conflitto in Ucraina, i cui libri Il fronte russo e L’assedio verranno presentati rispettivamente il 4 e il 19 ottobre. Il 21 ottobre sarà la volta della peschierese Clara Lazzari, che col racconto autobiografico La ginestra ripercorrerà la sua battaglia contro il cancro (il ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto all’associazione Ieo-Monzino). In calendario anche Silvio Garattini e Marco Annicchiarico, mentre a chiudere la rassegna sarà “Enzo Jannacci. Ecco, tutto qui”, di Enzo Gentile e Paolo Jannacci.A.Z.