Storia del lavoro a Sesto San Giovanni: Pizzinato e la battaglia dei lavoratori

"Arrivato a Sesto mi sono trovato la responsabilità di cambiare la quinta città delle fabbriche in Italia e di far sì che da qui si determinassero nuove condizioni di lavoro. Senza la battaglia dei lavoratori della Falck non avremmo migliorato la vita delle operaie della Magneti Marelli, ma neanche avremmo introdotto il diritto alla formazione professionale dei giovani". Antonio Pizzinato, 91 anni, ha scritto la storia del sindacato e del lavoro in Italia. In Villa Mylius ha ricevuto un attestato al merito dall’Amministrazione, su proposta dell’ex sindaco Giorgio Oldrini e della vicepresidente del consiglio comunale Loredana Pastorino. "Tutte le mie successive fasi sindacali hanno risentito di quell’esperienza e della formazione da operaio alla Borletti, dove lavorai appena arrivato dal Friuli da adolescente". Segretario della Cgil nel 1986 e vicepresidente della commissione d’inchiesta sugli infortuni, presidente onorario dell’Anpi lombardo, "il mondo del lavoro è stato una delle forze fondamentali della mia vita".Laura Lana