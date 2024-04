Stop ai maltrattamenti, focus su progetti e strategie per dire basta Domani a Inzago si terrà il convegno "La cura" per contrastare la violenza di genere, nell'ambito del progetto "Quanto forte ti pensavo". Presenti importanti figure come Marta Mura e Laura Fagnani. Iniziative come "Il filo della vita" e una sedia in memoria di Romina Vento saranno discusse.