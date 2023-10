Stefano Boeri indagato, inchiesta per turbativa d’asta sulla Biblioteca europea

Milano, 11 ottobre 2023 – L'architetto Stefano Boeri – archistar e noto in tutto il mondo anche per il Bosco Verticale – è fra gli indagati in una inchiesta della procura di Milano per turbativa d'asta in relazione al progetto della Biblioteca europea di informazione e cultura Beic, che dovrebbe sorgere nell'area di Porta Vittoria.

Tra gli indagati figura anche l'architetto Raffaele Lunati, docente al Politecnico. Lunati si è aggiudicato il progetto assieme a un pool di altri professionisti, mentre Boeri faceva parte della commissione giudicatrice.

Nell’inchiesta sarebbe indagato anche l’architetto milanese Cino Zucchi, altro famoso architetto milanese che faceva parte della commissione.

Nell'ipotesi degli inquirenti, che con le perquisizioni e sequestri di materiale informatico di oggi vogliono raccogliere elementi utili, la gara per l'assegnazione dei lavori sarebbe stata 'truccata’.

La stazione appaltante del progetto è l'amministrazione comunale milanese, ma, da quanto si è appreso, non ci sarebbero funzionari comunali tra gli indagati. Le ipotesi di reato sono turbativa d'asta e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Il sospetto della procura è che gli indagati abbiano nascosto presunti conflitti di interesse che potrebbero aver influito sull'assegnazione del bando.

Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano con i pm Serafini, Filippini e Clerici.

Il progetto della Beic

La nuova “Beic” dovrebbe essere pronta per il 2026 grazie a 101 milioni di euro di fondi del Pnrr. Il progetto vincitore è stato assegnato dopo un concorso internazionale e un anno fa è stato presentato a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Fondazione Beic Francesco Paolo Tronca.

La struttura – due navate trapezioidali in vetro e metallo con dentro una serra coperta – dovrebbe quindi essere collocata in zona Porta Vittoria, in un’area di 30 mila metri quadrati compresa tra viale Molise, via Cervignano, che diventerà pedonale, a est ed ovest, e via Cena e via Monte Ortigara, a nord e sud. Un’area semicentrale, ben collegata dai mezzi pubblici: nelle vicinanze c’è la fermata “Porta Vittoria’’ del Passante ferroviario e presto ci saranno anche la fermata “Dateo’’ della nuova linea 4 del metrò.