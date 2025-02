Inchiesta Beic a Milano, Stefano Boeri davanti al gip per l’interrogatorio dopo la richiesta dei domiciliari

Milano, 4 febbraio 2025 – Stefano Boeri è davanti al gip di Milano Luigi Iannelli per l'interrogatorio preventivo derivato dalla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura di Milano. Sempre oggi sarà sentito anche Cino Zucchi.

I due architetti sono indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta per la realizzazione della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere nel 2026 nella zona centrale di Porta Vittoria a Milano. Le misure cautelari chieste dalla Procura vengono giustificate dal gip, a distanza di tempo dall’inizio dell’inchiesta, per i riscontri provenienti dagli approfondimenti investigativi.

“Sono sorpreso e molto turbato”, aveva commentato Stefano Boeri subito dopo aver appreso la notizia. “Attendo con fiducia l’incontro con il giudice per le indagini preliminari allo scopo di poter finalmente chiarire la mia posizione”. “Il grande rigore con il quale ho partecipato ai lavori della giuria di concorso Beic mi rendono totalmente tranquillo rispetto alle indagini in corso, e spero che il confronto con i pm possa dimostrare la mia piena estraneità ai fatti contestati”, aveva detto Cino Zucchi.

Sulla notizia era intervenuta anche la Fondazione Beic, che si occupa di promuovere, formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, perseguendo finalità di istruzione ed educazione attraverso la realizzazione e la gestione della Biblioteca europea di informazione e cultura. “La Fondazione Beic – si legge – prende atto dagli organi di stampa dell’esito della chiusura delle indagini relative al concorso internazionale di progettazione della nuova Beic. Come Fondazione rinnoviamo la piena fiducia nell’operato della Commissione presieduta dall’architetto Boeri, come anche nel lavoro della magistratura, certi che l’evolversi dell’iter giudiziario chiarirà la trasparenza dell'operato della Commissione”.

L’indagine

L’archistar padre del "Bosco verticale" e direttore della Triennale è finito sotto la lente della Procura nell’ottobre del 2023, come detto, per turbativa d’asta in relazione al progetto della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) che dovrebbe sorgere a Porta Vittoria. Nel registro degli indagati per la gara pubblica indetta dal Comune di Milano relativa al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Beic, c’erano Boeri e Cino Paolo Zucchi, nelle vesti di commissari, e i vincitori Manuela Fantini, Angelo Raffaele Lunati (docente al Politecnico e capogruppo del progetto vincitore) e Giancarlo Floridi. Sono accusati di turbata libertà degli incanti “perché, in concorso tra loro, turbavano la gara pubblica indetta dal Comune di Milano”, relativa alla realizzazione della nuova Biblioteca, “attraverso mezzi fraudolenti”.