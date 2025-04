“STEAMiamoci“. Parità di genere sugli scudi

Il progetto “STEAMiamoci”, dedicato alla parità di genere e alla promozione delle discipline STEM integrate dalla “A” di Arte, diventa una associazione nell’ambito del Sistema Confindustria. L’iniziativa, promossa da Assolombarda nel 2016, è, oggi, al fianco di bambine e ragazze affinché sempre più numerose scelgano percorsi di carriera legati a Matematica, Scienze, Tecnologia e Ingegneria. Materie che sono arricchite dalla creatività e includono così, tutte le forme di conoscenza ed espressività. Con STEAMiamoci, che nel tempo, a partire dai territori di Assolombarda (Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia), ha raccolto sempre più consensi, le imprese sono, dunque, in prima linea per favorire la parità di genere: attraverso una rete sinergica di aziende e associazioni del Sistema Confindustria, scuole e università, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, l’obiettivo è quello di creare più opportunità per le donne, per aumentarne il livello di occupazione anche a beneficio del Paese. Grazie all’impegno dei soci fondatori (Anitec-Assinform, Assolombarda, Confindustria, Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Lombardia, Confindustria Brescia, Confindustria Bergamo, Confindustria Como, Confindustria Romagna, Confindustria Imperia, Confindustria Lecco e Sondrio, Federmeccanica, Unindustria Roma, Unione Industriali Torino), l’associazione “STEAMiamoci” – la cui presidente è Anna Carmassi (nella foto) – si rafforza, diventando punto di riferimento nazionale sul tema con 57 associazioni del Sistema Confindustria, 15 municipalità, 10 università e 16 fondazioni coinvolti.