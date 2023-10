Stazione Radio, tre giorni di dibattiti, laboratori e musica. Al via il servizio radio-cicloturismo

Milano, 13 ottobre 2023 – Ci siamo. Oggi, sabato e domenica 13, 14, 15 ottobre apre per la prima volta al pubblico il cantiere di ‘Stazione Radio.’ Dietro i cancelli di un angolo di archeologia industriale milanese chiuso da quattro decenni, affacciato sull’acqua del Naviglio Martesana e sui binari della Centrale (in via Tofane 45), si potranno trovare live podcast show, dibattiti, laboratori, gite in bici, momenti conviviali e dj set. Sul palcoscenico, ricavato dal recupero di un vagone ferroviario in disuso, si alterneranno infatti podcaster, cariche istituzionali, cittadini, comunicatori e giornalisti, per un racconto collettivo sui temi della sostenibilità, del turismo lento e del quartiere.

‘Stazione Radio’ è nata per trasformare l’ex sottostazione elettrica di Milano Centrale, situata fra i quartieri di Greco e Gioia, in un luogo di suoni, storie e comunità. L’iniziativa, nel 2019, è stata patrocinata dalla Social Green Way, factory formata da un team di professionisti legati dall’interesse per la green economy. Tra questi, Maurizio Guagnetti, già noto giornalista radiofonico per Radio Monte Carlo, Radio 105 e Radio Popolare e amministratore di Stazione Radio.

Gli ospiti

Tra gli ospiti, nel girono dell’inaugurazione, dalle 15 alle 24: Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Federico Romani, Presidente del Consiglio regionale lombardo, Pierfrancesco Maran, assessore a casa e piano quartieri di Milano, Andrea Dellabianca, membro di giunta Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Gianluca Comazzi, assessore al territorio e sistemi verdi e Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS. Presente anche Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano.

Stazione Radio in via Tofane 45 a Milano

Radio-cicloturismo

Con la prima fase del progetto parte il servizio di radio-cicloturismo alla scoperta del naviglio della Martesana con mezzi innovativi e inclusivi, adatti a intercettare diversi target: giovani, anziani, sportivi, famiglie, oltre a rispondere alle esigenze di persone con disabilità. Il tour in radio-bici accompagnerà il viaggiatore in una scoperta della storia del territorio attraverso un percorso esperienziale e uditivo con una playlist di podcast geolocalizzati su: eventi storici, caratteristiche del paesaggio, il racconto del sistema delle vie d’acqua e dei Navigli, la figura di Leonardo da Vinci, consigli su centri abitati da visitare e soste enogastronomiche.

Il servizio di cicloturismo è ospitato negli spazi di Stazione Radio ed è stato realizzato coinvolgendo Comunità Nuova Onlus per la formazione dei giovani che provengono da percorsi di fragilità impiegati come ciclomeccanici e accompagnatori dei gruppi di visitatori.

La mostra

In occasione della sua inaugurazione, Stazione Radio ospiterà una mostra phygital incentrata sul tema degli scali ferroviari milanesi. L’esposizione mette insieme i podcast dedicati alla storia e alla rinascita degli scali, a cura di Stazione Radio, con una selezione di scatti fotografici tratti dagli archivi di FS Sistemi Urbani e della Fondazione FS.

Crowdfunding

Durante il weekend sarà inoltre lanciato un crowdfunding per sostenere lo sviluppo delle prossime fermate di Stazione Radio. La raccolta fondi, ospitata su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, finanzierà il potenziamento del servizio di cicloturismo per aumentare la flotta di mezzi a disposizione e realizzare attività dedicate alle scuole potranno usufruire anche dell’aera giardino di Stazione Radio che verrà adibita per l’organizzazione di eventi culturali, formativi e musicali.

Il progetto Stazione Radio è stato realizzato con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Peppino Vismara, Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, di FS Sistemi Urbani e della Fondazione FS.