Vera Omodeo, chi è l’artista della donna che allatta. La figlia Serena: “Non solo la statua, più spazio alle donne”

Nuovo capitolo sulla statua della donna che allatta. L'opera, proposta dai figli dell'artista, che avrebbe dovuto trovare casa in piazza Duse è stata stoppata dalla Commissione esperti del Comune di Milano che valuta le istallazioni in luoghi pubblici. La decisioni è stata giustificata sostenendo che l'opera affronterebbe il "tema della maternità con sfumature squisitamente religiose".

Così sul tema è intervenuta anche la figlia di Vera Omodeo, "madre" della statua. "Vorrei esprimere due concetti: come famiglia che vorrebbe effettuare donazioni ma anche anche come donne che hanno partecipato hanno sostenuto fino ad oggi questo progetto, Vorrei dire che apprezziamo abbiamo apprezzato la pronta reazione sia del sindaco sia dell'assessore alla Cultura che hanno che hanno promesso di voler approfondire la situazione", racconta Serena. Sala infatti, dopo la polemica nata per lo stop alla statua, ha fatto sapere che invierà la commissione a riesaminare la proposta.

Poi la figlia dell'artista ha commentato il polverone scaturito dal no all'opera: "In generale, al di là di polemiche che non serva alimentare, forse pensiamo che questa vicenda potrebbe anche dare lo spunto per approfondire la relazione fra le donne, le associazioni di donne, che da anni accumulano esperienza e competenze per valorizzare il contributo delle donne, delle artiste donne e più in generale della figura femminile alla toponomastica". Poi, per finire, l'invito e l'augurio che da queste discussioni possano nascere nuove sinergie: "E quindi, forse, da qui può nascere qualche occasione di relazione più stretta che può essere un bene per tutti"