Statale Val Tidone, gli autovelox e la trappola del tutor che però fa vincere i ricorsi

Opera (Milano) – Autovelox, tutor e rosso stop. Viaggio nella giungla degli impianti per il controllo della velocità e la sicurezza stradale fra limiti diversi sulle stesse strade, cartellonistica poco chiara e “pirati” liberi di sfrecciare a velocità impensabili.

Il tutor sulla Valtidone installato nell’ottobre del 2020 è segnalato in maniera non corretta e inadeguata. Per questo chi presenta ricorso ha alte probabilità di vincerlo. Ma nonostante ciò a oltre due anni dall’installazione nessuno è intervenuto per cambiare la cartellonistica.

A fronte di 281mila contravvenzioni elevate da ottobre 2020 a dicembre 2022 Città Metropolitana di Milano ha incassato almeno 17,5 milioni di euro (ma la cifra è senza dubbio superiore ai 20 milioni di euro). A fronte di un numero talmente elevato di contravvenzioni solo in 4mila hanno presentato ricorso. Perché in pochi sanno che la segnaletica è irregolare. E solo 203 ricorsi sono stati rigettati perché presentavano contestazioni diverse da quelle relative alla segnaletica.

Cosa accade sulla Valtidone? La segnaletica posta a debita distanza annuncia un controllo elettronico della velocità. Gli automobilisti quindi intendono che sulla strada sono presenti autovelox. Tant’è che in corrispondenza dei due punti di rilevamento presenti, tutti rallentano transitando a velocità inferiori o pari ai 70 chilometri orari.

Peccato che molti dopo essere passati sotto le telecamere accelerino fino ad arrivare alla seconda telecamera dove nuovamente rallentano. Ma ormai il danno è fatto. Infatti essendo il sistema della velocità un “tutor“ rileva la velocità media fra il primo punto di controllo e il secondo. Se la media è superiore ai 70 chilometri orari scatta la multa. Una vera e propria trappola. I cartelli per essere in regola dovrebbero annunciare la presenza di tutor. I dispositivi si trovano sulla sp 412 in direzione Pavia dal km 1+450 al chilometro 2+470 e in direzione opposta, Milano, dal 2+470 al 1+450.