Università Statale occupata, maxi rissa nell’atrio dell’aula magna trasformato in tendopoli pro Palestina: il video

Milano, 21 maggio 2024 – Rissa nell’atrio dell’Università Statale occupata da una settimana da decine di tende contro la guerra in corso tra Palestina e Israele e le collaborazioni che l’ateneo milanese avrebbe con organismi statali di Tel Aviv.

Gli scontri

In base alle prime informazioni, ancora da confermare, a scontrarsi nel salone davanti all’aula magna sarebbero stati alcuni degli studenti occupanti e un gruppo di militanti di Lotta Comunista. Al centro delle tensioni proprio gli accordi dell’università con istituzioni israeliane.

Il rettore

Già nei giorni scorsi il rettore Elio Franzini aveva condannato gli atti di vandalismo negli spazi interni dell’ateneo che – diceva in un comunicato – “oltre ad essere fuori da ogni legalità, sta minando l’ordinaria programmazione delle attività istituzionali a danno dell’intera comunità universitaria”.

La proposta di trasferimento

“Comprendendo il bisogno degli studenti di continuare ad esprimere le loro ragioni e il loro dissenso, in considerazione della straordinarietà del momento internazionale dovuto alla strage di civili in atto a Gaza, il Rettore ha proposto agli studenti l’utilizzo di uno spazio interno limitato, in condizioni di sicurezza, invitandoli a proseguire la loro mobilitazione in modo pacifico, bandendo ogni comportamento scorretto, facendo prevalere maturità e senso di responsabilità”.

La riunione a Roma

“Sulle richieste di tipo politico avanzate dagli studenti a livello nazionale, il Rettore ha sottolineato l’opportunità di attendere la riunione Crui (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) convocata a Roma per giovedì 23 maggio, preannunciando la convocazione di un Senato straordinario che ne discuterà gli esiti.