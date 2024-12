Take Mi Home, la startup del wellness a domicilio. Il progetto di tre amiche nato durante la pandemia

Milano – Una piattaforma digitale che permette di prenotare trattamenti wellness direttamente a domicilio dei clienti. Un’idea rivelatasi di successo, “partorita” sotto la Madonnina da tre amiche per la pelle – conosciutesi sui campi di pallavolo ai tempi dell’università - che nel 2020 hanno deciso di mollare i loro rispettivi lavori prestigiosi per mettersi avventurosamente in proprio. “Take Mi Home è nata per rispondere a un’esigenza del mercato, regalando il tempo per prendersi cura di sé stessi e offrendo la possibilità di farlo in totale serenità, nel comfort della propria casa.

A differenza di altri, il nostro modello propone non uno, ma una vasta gamma di trattamenti nell’ambito beauty e benessere, incluso massaggi e make up, e anche osteopatia e fisioterapia, ponendo al centro il team di professionisti che vengono rigorosamente selezionati” spiega Antonia Venuto, 44enne direttore commerciale di Take Mi Home, di cui è co-founder con Giovanna Allegrini, 36 anni, ceo, Beatrice Allegrini, it & digitale, 32 anni.

La startup porta iscritto nel nome un omaggio alla metropoli dove il sogno delle tre – di provenienze diverse ma tutte formatesi all’ateneo bocconiano, dove militavano nella squadra di pallavolo - si è coagulato. “Milano è la città che ci ha dato l’opportunità di realizzare i nostri sogni, anche se non tutti all’inizio sembrano credere nel nostro progetto”, spiega Venuto. La lampadina si è accesa 4 anni fa, in una di quelle chat infinite su WhatsApp ai tempi del lockdown.

“Ciascuna di noi aveva un solido motivo per voler fondare qualcosa. Io, al giro di boa dei 40 anni, desideravo reinventarmi a livello lavorativo. È stata Giovanna a lanciare l’idea che poi abbiamo perfezionato assieme. Nessuna di noi proveniva dal settore del benessere. È stata un po’ una scommessa non scevra da rischi: io mi sono dimessa da direttrice commerciale di un’azienda di gioielli e lo stesso hanno fatto Giovanna e Beatrice dai loro rispettivi lavori, rispettivamente, nel marketing e nell’information technology, per buttarci a capofitto in questa idea. La società è nata il 5 maggio, il mese successivo eravamo già operativi con un sito” precisa Venuto.

Oggi Take Mi Home macina numeri importanti, con 3.500 clienti attivi, il 70% donne, con un’età compresa fra 35 e 70 anni. Da Milano e zone limitrofe la startup è sbarcata a Ibiza. Presto approderà a Roma e Torino per scalare dall’anno prossimo nuovi mercati, da Madrid a Montecarlo. Alla piattaforma accedono circa 250 professionisti qualificati e selezionati.

“Siamo particolarmente orgogliose che nel nostro team ci siano molte professioniste che, attraverso la piattaforma, hanno potuto dimostrare la loro professionalità, senza rinunciare a quella flessibilità oraria che si concilia con le esigenze familiari”. Di recente Take Mi Home ha avviato una partnership prestigiosa con Terme di Saturnia per portare a domicilio protocolli termali esclusivi. “Con Take Mi Home portiamo nelle case degli italiani e presto anche all’estero quella dimensione autentica di benessere che appartiene alla tradizione termale” dice Federica Bucciotti, responsabile marketing di Terme di Saturnia, parte del Gruppo Terme & Spa Italia che a Milano la prossima primavera inaugurerà le nuove terme De Montel.