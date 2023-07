Stangate fra San Siro e Ippodromi Diecimila multe per sosta vietata Il record con il concerto di Mengoni

Concerti e multe per divieto di sosta. Un binomio che pare indissolubile: da metà giugno al 12 luglio, in 20 concerti la polizia locale di Milano, ausiliari per la sosta e non solo hanno staccato quasi 10mila sanzioni per sosta irregolare nelle aree attorno. Mediamente 500 a concerto. In testa? La serata dell’8 luglio allo stadio San Siro con protagonista Marco Mengoni: per i fan-automobilisti sono arrivati 767 verbali, di cui 321, quasi la metà, per sosta sul verde. Lo ha fatto sapere ieri in un post su Facebook l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, poche ore prima dei due concerti che hanno richiamato decine di migliaia di fan all’Ippodromo Snai San Siro per gli Iron Maiden e all’Ippodromo La Maura per gli Arctic Monkeys.

"Il Comune – sottolinea Granelli – ha messo in campo la polizia locale, gli ausiliari per la sosta, le Gev e l’Atm, per diminuire l’impatto sui quartieri, far rispettare le regole, agevolare afflusso e deflusso, tutelare i residenti, aumentare la disponibilità di trasporto pubblico. Facciamo un appello a tutti coloro che vanno ai concerti e passeranno ore di festa: divertitevi ma rispettate la città, i cittadini e il verde. Attenzione perché sono attivi controlli e sanzioni. Usate il trasporto pubblico, oppure parcheggiate nelle aree regolari". Per non rischiare multe. Finora più di 3mila verbali, il 32%, è per sosta sul verde, più di 2mila, il 23% per chi ha occupato gli stalli per residenti e più di 3mila, il 32%, per chi ha parcheggiato sulle strisce blu senza pagare. Si aggiungono più di 250 sanzioni per sosta sul marciapiede e quasi mille soste irregolari di vario tipo. Alla serata dei “più multati“ del concerto di Mengoni segue quella del concerto di Ligabue a San Siro, del 5 luglio, con 751 multe; poi quella all’Ippodromo La Maura, dei Red Hot Chili Peppers, il 2 luglio, con 623 multe. Meno sanzioni il 26 giugno all’evento dei Coldplay a San Siro. Il maggior utilizzo delle strisce blu senza pagare si è rilevato il 1° luglio, in occasione del concerto dei The Black Keys e Liam Gallagher (252 multe, la metà del totale). Nell’area di San Siro si collezionano maggiori sanzioni sugli spazi per residenti, con più di 200 per sera. La situazione caotica, con auto parcheggiate sul verde e sui marciapiedi, era stata denunciata anche dalla presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi nelle scorse settimane: "Riteniamo che gli ippodromi non siano luoghi adatti per concerti ma essendo aree private non si possono impedire. Le sanzioni alle auto in divieto di sosta hanno numeri elevati in questi primi eventi e abbiamo chiesto che continui il presidio della locale ma non basta".

M.V.