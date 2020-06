Una potentissima auto rubata mesi fa e lasciata nascosta tra gli alberi e i cespugli nel cuore del Parco del Grugnotorto. L’hanno recuperata l’altra mattina gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo che su segnalazione di alcuni cittadini hanno eseguito un sopralluogo nelle aree delle ex Vasche, al confine tra Muggiò e Cinisello. La vettura, una Audi A6 Rs del valore di oltre 120mia euro, era stata rubata a Novedrate poco prima del lockdown e quasi certamente era stata nascosta nel parco, forse per essere utilizzata in qualche rapina, oppure in attesa di poter essere piazzata sul mercato nero. Gli agenti l’hanno rimossa per poterla riconsegnare ai legittimi proprietari. Tuttavia non è ancora chiaro come mai si sia stato scelto il parco per depositare un oggetto così. In passato quelle aree erano popolate da carovane di nomadi che utilizzavano i boschi e le zone rurali come nascondigli per le refurtive dei colpi in appartamenti e negozi.

Rosario Palazzolo