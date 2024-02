Spray al peperoncino su un vagone del metrò, tre donne soccorse

Spray al peperoncino spruzzato all’improvviso dentro un vagone della metropolitana, di sabato pomeriggio, all’altezza della fermata Duomo. Paura tra i viaggiatori, che si sono ritrovati a respirare la sostanza: tre donne hanno accusato un malore e sono state soccorse. Una di loro, di 53 anni, è stata accompagnata all’ospedale in codice verde. Tutto è successo ieri poco prima delle 15 all’altezza della fermata Duomo della linea gialla. Stando a quanto emerso finora, qualcuno avrebbe spruzzato lo spray urticante tra passeggeri rendendo l’aria irrespirabile.

Immediata la richiesta di aiuto e, sul posto, sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118. Tre persone hanno chiesto aiuto quando erano già sulla banchina: tre donne di 16, 18 e 53 anni che accusavano bruciori e difficoltà a respirare dopo aver respirato la sostanza urticante. Nessuna ha avuto gravi conseguenze, solo una la 53enne, è stata accompagnata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli per una leggera intossicazione. Stando a quanto appreso, aveva disturbi alla gola e ha preferito farsi visitare dai medici.

Il responsabile (o i responsabili, perché non è escluso che ad agire siano state più persone) non sono stati ancora individuati. Sono in corso le indagini a cura delle Polfer, intervenuta subito sulla banchina: gli agenti cercheranno di far luce sull’accaduto con l’aiuto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Lo scorso 16 giugno era successo un episodio simile alla fermata Monumentale della linea lilla: all’improvviso qualcuno aveva spruzzato una sostanza urticante causando disagi ai viaggiatori. In quel caso, una decina di persone avevano lamentato bruciori agli occhi e fastidi alle vie respiratorie per la presenza della sostanza urticante nell’aria.

