Spray al peperoncino, evacuate le Poste

Attimi di paura, ma per fortuna nessuna conseguenza di rilievo, ieri mattina nell’ufficio postale di via Europa 8, nel cuore di San Donato. Confondendosi tra i clienti, un giovane, che poi si è allontanato, ha spruzzato dello spray urticante nell’area del front-office. Alla base del gesto forse la volontà di fare un “pesce d’aprile“.

L’allarme è scattato poco dopo le 9, quando sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di aerazione e messa in sicurezza, si è reso necessario evacuare i locali (nella foto dipendenti e clienti attendono fuori dall’ufficio). Due dipendenti della struttura, due donne di 34 e 59 anni, sono rimaste lievemente intossicate: una di loro è stata accompagnata, in codice verde, al vicino ospedale di San Donato per essere sottoposta ad accertamenti.

I carabinieri hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto e individuare la persona che ha spruzzato la sostanza urticante. In tarda mattinata i dipendenti sono tornati nei rispettivi uffici e sportelli, inizialmente indossando la mascherina come misura precauzionale. Alle 12.30 la riapertura al pubblico, mentre l’area dello sportello postamat risultava accessibile già in mattinata.

Lo scorso 20 febbraio dieci persone, tra le quali sette studentesse tra gli 11 e i 13 anni, sono state soccorse alla scuola media Lombardini di Milano dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante nei bagni dell’istituto.

A.Z.