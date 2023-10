"Sportello per denunciare maltrattamenti a Milano: primo ascolto e sostegno"

Un ufficio-sportello proprio dentro il Tribunale per "l’accoglienza, il primo ascolto, il sostegno psicologico, l’orientamento e l’accompagnamento ai servizi specialistici del territorio e per le informazioni sui diritti" delle vittime "vulnerabili", cioè in particolare le donne che subiscono aggressioni, violenze, maltrattamenti e stalking. È attivo da qualche giorno a palazzo di giustizia voluto dai vertici del Tribunale. "Sono 5mila le persone che tutti i giorni passano dentro il Tribunale" e quindi, ha spiegato il presidente facente funzioni del Tribunale milanese Fabio Roia (foto), "noi speriamo di poter agganciare anche quelle persone che vengono per altri motivi, ma che sono vittime di violenze, per avviarle ad uno dei servizi del territorio" gestiti dal Comune di Milano. In particolare, ha chiarito Roia, le "donne straniere spesso vittime di violenza domestica, ma che non riescono a denunciare, non ne hanno la forza o i mezzi".