Sport all’aperto sul Naviglio: nuova palestra

Un’altra palestra all’aperto sul Naviglio, obiettivi: salute e benessere. Un altro posto dove allenarsi e seguire un percorso per la cura del corpo e della mente. Qualche giorno fa è stata inaugurata la nuova area per calisthenics, a due passi dalla ciclovia della Martesana. La struttura aumenta così l’offerta all’esterno del Centro sportivo e nelle sue immediate vicinanze, un invito a programmare i propri allenamenti per mantenersi in forma. I primi a testare le attrezzature sono stati gli atleti di Workout Arena, realtà locale specializzata nella disciplina che ha collaborato al progetto. Al loro fianco, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Sante Galbiati, quello allo Sport Paola Colombo e il consigliere Claudio Gargantini con delega al piano "Cernusco in Movimento".