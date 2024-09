Spirit de Milan:. Fucina bucolica artistica sold out

Non ha deluso le aspettative il concerto della band cassanese Fba (Fucina bucolica artistica) in scena allo Spirit de Milan lo scorso mercoledì sera. In molti si sono lasciati conquistare dalle note musicali che invitavano alle danze irlandesi nel locale sold out. L’esibizione su quel palco è stata considerata un riconoscimento professionale: "Esibirsi allo Spirit de Milan è stato per noi una grande soddisfazione. Salire su quel palco, dove si sono esibiti molti dei migliori artisti in circolazione lo considero come un riconoscimento alla nostra lunga attività musicale. Un grazie di cuore agli organizzatori e ai tanti che hanno voluto partecipare alla serata evento", ha così dichiarato il leader del gruppo Maurizio Feregalli (nella foto) che aggiunge: "Per me ogni concerto è importante come fosse l’ultimo. Ricordo volentieri il Festival Folk di Belfort (Francia), il Fylde Folk Festival di Fleetwood (Inghilterra), il Celtic Festival di Limavady (Irlanda) e le numerose partecipazioni al Capodanno Celtico di Milano. Aggiungo, poi, la serata allo Spirit de Milan". Un altro traguardo al palmares del gruppo Fba, ambasciatore del folk irlandese da circa trent’anni: "Siamo attivi dal 1993. La nostra è una formazione variabile, abbiamo avuto anche dieci elementi sul palco ma dopo il recente periodo Covid ci esibiamo in quintetto. Oltre a me, fanno parte della band JeanPier Toffano, Mauro Pievani, Fabio Belloni e Carlo Amori. Nelle grandi occasioni poi si aggiungono l’inglese Alan Jones e le ballerine Lidia Mantovani ed Eva Rosenfeld".

S.D.