Spinta al turismo. Esce l’opuscolo su villa Scheibler

Dopo l’apertura dell’Official Point in piazza San Vittore con prodotti a marchio “Rho”, tra cui magneti che riproducono i dipinti custoditi in Municipio e in Villa Burba. Dopo gli opuscoli sul Palazzo comunale, Villa Burba e il teatro Civico de Silva, il Comune continua il suo impegno per promuovere le bellezze artistiche e culturali della città e attirare nuovi turisti. È disponibile da alcuni giorni un opuscolo su Villa Scheibler, cuore del Castellazzo. Grazie alla collaborazione della proprietà Spalletti, che ha messo a disposizione materiale storico e dato accesso per realizzare le immagini, il Tourist Infopoint ha ricostruito la storia del complesso architettonico nato come casa di caccia alla metà del secolo XVI, che è stato ampliato arrivando a diventare una vera e propria villa. Nel 1600 si aggiunsero case coloniche per i contadini che lavoravano le terre dei Simonetta: nacque così il piccolo borgo che c’è ancora oggi. Negli anni si aggiunse anche un maneggio e l’allevamento dei cani fox-hounds importati dall’Inghilterra.

La villa accolse anche ospiti illustri e i principi di Casa Savoia. Oggi è una dimora privata, ma può essere visitata prenotando le guide. "Rho vanta numerosi luoghi da far conoscere ai nuovi residenti e ai tanti turisti che visitano la città ogni anno - commenta l’assessore al Turismo e vicesindaco Maria Rita Vergani (nella foto) -. Bello per tutti riscoprire la storia di Villa Scheibler. Conoscerne il passato aiuta ad apprezzare meglio le bellezze del complesso di cui la proprietà Spalletti ha aperto le porte con spirito di collaborazione". Ro.Ramp.