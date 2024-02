Spiderman fa visita ai piccoli pazienti del Policlinico San Donato, chi è il supereroe che porta il sorriso in corsia

San Donato Milanese, 7 febbraio 2024 – Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, i bimbi del Policlinico San Donato hanno ricevuto la visita di un ospite speciale: il supereroe della Marvel, Spiderman, ha sorpreso i piccoli pazienti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale, distribuendo golose pizzette offerte gratuitamente dalla società di ristorazione Cirfood.

A vestire i panni del supereroe è stato Alex Maniscalco, l’uomo ragno brianzolo diventato l’idolo di tanti bambini ricoverati negli ospedali lombardi. L’iniziativa ha creato emozione tra i giovani degenti, che di certo hanno apprezzato la simpatica sorpresa. Pensato per rendere più piacevole la permanenza in ospedale, l’evento era organizzato dall’associazione no profit del Gruppo San Donato, Gsd Foundation, che si occupa da sempre di umanizzazione delle cure.