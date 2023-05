Spettacolo delle lucciole nei sentieri del Parco E domani Festa degli orti

Una serata da passare sui sentieri del Parco Nord Milano alla scoperta dei magici volatili che illuminano il buio dei boschi: oggi, con partenza da Cascina Centro Parco di via Clerici 150, ci sarà la "Lucciolata nel Parco". Alle 20.30, il percorso semplice sarà per le famiglie con bambini dagli 11 anni in su, mentre dalle 21 le Gev, le Guardie ecologiche volontarie, accompagneranno in un itinerario più lungo all’interno del parco le persone adulte. Tutte le informazioni su www.parconord.milano.it. Domani pomeriggio, invece, dalle 14 torna la tradizionale e grande "Festa degli Orti" in tutte le aree dei Comuni limitrofi al Parco Nord dove ci sono i vari nuclei degli orti. Per gli ortisti, che coltivano i loro piccoli appezzamenti, sono previsti momenti di musica live.