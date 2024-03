Spazio Fontanelli dedicato ad Astori: "Campo per i bimbi"

Commozione ieri in via del Volga per l’inaugurazione dello Spazio Fontanelli dedicato all’ex calciatore di Milan e Fiorentina Davide Astori, un progetto curato da Fondazione Milan. Presenti il sindaco Giuseppe Sala, la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, l’assessore del parlamentino Mirko Mazzali e gli ex calciatori Franco Baresi e Fabio Galante. Baresi ricorda: "Astori l’ho allenato quando era nella Primavera del Milan. Un ragazzo straordinario, che ha saputo trasmettere valori importanti". Il fratello di Astori, Bruno, osserva: "Vedere una frase di Davide su questo muro è un’emozione molto forte: “Ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita“". M.Min.