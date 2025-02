Sparatoria nel campo nomadi di via Chiesa Rossa a Milano. Due feriti

Milano, 17 febbraio 2025 – Sparatoria nel campo nomadi di via Chiesa Rossa a Milano, nella serata di oggi. Secondo una prima ricostruzione, due persone si sono presentate ferite in due diversi pronto soccorso. Si tratta di due uomini. Sul posto 118 e Carabinieri. Il 118, in particolare, ha riferito che i due si sono presentati all'Humanitas di Rozzano (Milano), dove è stata sfondata la sbarra di accesso, e al San Paolo, mentre un'ambulanza è stata mandata in prevenzione in via Chiesa Rossa 351.

Notizia in aggiornamento