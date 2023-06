Sparatoria e 14 auto in fiamme: l’assalto ariete da Far West dei rapinatori a Cambiago

Cambiago – Quattordici fra furgoni e auto rubati, dati alle fiamme e posizionati strategicamente all'innesto di autostrada, provinciali e strade comunali nel raggio di chilometri. Poi l'assalto ai cancelli del polo logistico Esprinet, proprio davanti al casello autostradale della A4 di Cambiago-Cavenago, nel Milanese. In azione una banda di professionisti, almeno una decina di persone.

A bordo di due furgoni hanno tentato lo sfondamento dell'ingresso principale al sito, che affaccia su un grande parcheggio. Ma non hanno fatto i conti con la prontezza delle due guardie private in servizio all'esterno e all'interno dei capannoni. I due vigilantes hanno immediatamente posizionato un'auto al cancello per bloccare l'assalto ariete. Hanno resistito al tentativo di sfondamento. Qualche colpo in aria, sparato da uno dei due. Pochi minuti, e la banda ha desistito, fuggendo a bordo dei furgoni e dileguandosi nel nulla.

Sulle tracce del commando ora ci sono i Carabinieri della compagnia di Pioltello, tutta la notte sul posto e ancora impegnati nelle ricerche. Al termine della drammatica sequenza uno dei due vigilantes è stato portato in ospedale a Vimercate: durante il “corpo a corpo” ha subito l'urto dei mezzi pesanti al cancello, riportando qualche lesione non grave.

Quella che si è consumata alle 3:30 della notte scorsa una sequenza da far west, che ha svegliato nel cuore della notte centinaia di residenti della zona limitrofa al casello autostradale. Auto e furgone in fiamme, poi sirene e la corsa delle pattuglie. L'autostrada chiusa per alcune ore.

“Abbiamo subito – ha detto Nunzio Punzi, supply chain manager aziendale – l'assalto di una banda di professionisti, che aveva sicuramente curato il colpo nei minimi dettagli. Senza fare i conti però con il fattore umano: le nostre guardie armate hanno dimostrato un coraggio e una prontezza eccezionali”.