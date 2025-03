Sparano colpi in paese con la pistola scacciacani. Denunciati due ragazzi

Hanno esploso colpi di pistola in paese seminando panico e paura. Ma sono stati ripresi da un passante con lo smartphone, identificati e denunciati dalla polizia locale del Comando Unico Nerviano - Pogliano Milanese. A finire nei guai un minorenne e un maggiorenne, entrambi italiani, residenti in paese.

Sabato pomeriggio il maggiorenne aveva partecipato alla festa di laurea di un amico portando con sè aveva una pistola scacciacani. Stava rientrando a casa, a piedi, quando ha incontrato il cugino minorenne e gli ha dato la pistola per provare a sparare in strada. Alcuni residenti spaventati hanno chiamato il 112, mentre un ragazzo ha ripreso la scena con il cellulare.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile della polizia locale e una dei carabinieri della compagnia di Legnano, ma gli autori del gesto si erano già allontanati. Gli agenti hanno visionato le immagini del video e sono riusciti a identificare i responsabili. I due ragazzi sono stati indagati in stato di libertà con l’accusa di sparo in pubblica via. La pistola è stata sequestrata, insieme alle 90 cartucce a salve trovate in casa dei ragazzi.

Ro.Ramp.