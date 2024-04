“Spacciatori degli studenti” arrestati dopo mesi di indagini: ecco chi sono

Le indagini erano iniziate qualche mese fa quando alcuni studenti vennero trovati in possesso di hashish alla stazione ferroviaria di Rho. La scorsa notte la polizia locale di Rho ha sequestrato un chilo di stupefacenti, arrestato un 20enne e denunciato due ragazzi di 17 e 18 anni. Gli agenti nell'ambito dei controlli straordinari in stazione e nella piazza adiacente, avevano fermato alcuni studenti che avevano con sé alcune dosi di hashish. Le attività di polizia giudiziaria su delega della Procura dei Minori del Tribunale Milano si sono svolte a Rho e a Vanzago per individuare chi forniva di droga i ragazzi, molti dei quali minorenni.

Dopo mesi di indagini e appostamenti l'altra notte è scattato il blitz: coordinato dal comandante Antonino Frisone e in collaborazione con gli agenti della locale di Vanzago sono state fatte perquisizioni in alcuni appartamenti. Insieme agli agenti anche le unità cinofile della polizia penitenziaria di Milano che hanno fiutato la droga nascosta in diversi punti della casa. Sono state sequestrate sostanze illegali tra cui hashish, marijuana e cocaina per un totale di quasi un chilogrammo di droga.

Sono stati sequestrati pure cellulari, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Oltre alla droga e tutto il kit dello spacciatore, sono stati sequestrati 500 euro in contanti. Sia il ventenne arrestato che i due denunciati devono rispondere dell'accusa di possesso di sostanze stupefacenti a fini dello spaccio.