Spaccia con la figlia in auto: arrestata

La dritta parla di una donna che ha messo in piedi una sorta di delivery della droga. Per non dare nell’occhio, si porta con sé la figlia di due anni. Di più: pare che le dosi siano nascoste proprio nel seggiolino della bimba. Ai ghisa bastano un paio di giorni di pedinamenti a distanza per capire che la segnalazione è giusta: la macchina gira la città, si ferma per pochi secondi in un posto e poi riparte. La Fiat 500 fa base in un palazzo di via Ornato: lì ci abita il compagno della trentaseienne Veronica C., il trentunenne in libertà vigilata Giuseppe Daniel R. Il blitz scatta nel primo pomeriggio di venerdì: i vigili in borghese del Comando di Zona 9, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, agganciano l’utilitaria a mezzogiorno e iniziano a monitorarne gli spostamenti. Alle 15.15, i ghisa vedono la donna entrare nel palazzo in zona Niguarda e salire fino al terzo piano con la bimba in braccio. Esce dopo pochi minuti, risale in macchina con la figlia e parte al volante della 500, seguita dai vigili.

In piazza Archinto, in zona Isola, la Fiat si ferma. Un uomo si avvicina, prende qualcosa e si allontana in pochi secondi. Fermato, consegna un involucro con mezzo grammo di cocaina: "L’ho pagato 50 euro", confessa agli agenti. Nel frattempo, un altro ghisa in borghese intima l’alt alla conducente della 500 in viale Fermi angolo Maiorana. A valle dei primi accertamenti investigativi, Veronica C. affida la bambina a un uomo sui trent’anni, poi identificato per il compagno poi arrestato insieme a lei. Sì, perché poco dopo la perquisizione prosegue nell’abitazione di via Ornato, con l’ausilio delle unità cinofile: il fiuto dei cani scova 37 grammi di coca sotto il frigorifero. Non è finita: nel cassetto di un comò c’è un astuccio contenente 10.850 euro. D’intesa con il pm di turno Enrico Pavone, i vigili ammanettano Giuseppe Daniel R. e la compagna e li portano in camera di sicurezza, in vista della direttissima in programma stamattina.

