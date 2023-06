Spaccate e malamovida a Milano: per tutta l’estate di notte pattuglieranno i vigilantes

Una guardiania notturna contro la microcriminalità. È partito, in via sperimentale per tutta l’estate, il servizio di pattugliamento di un istituto di vigilanza privata, la Sos System Srl, che garantirà un presidio lungo le strade del concentrico, di Metanopoli e delle Torri Lombarde dalla tarda serata fino alle prime ore del mattino.

Negli ultimi mesi il problema della sicurezza ha continuato a tenere banco: dallo sgombero del Rege Hotel fino alle ripetute incursioni negli edifici didattici di Metanopoli e all’annuncio da parte del sindaco Francesco Squeri di nuovi dispostivi, telecamere e allarmi perimetrali, che saranno installati in prossimità di scuole e immobili pubblici per fermare i saccheggi.

Il susseguirsi di episodi di microcriminalità, lo spaccio nelle zone di confine con Milano e le numerose segnalazioni da parte dei cittadini hanno portato l’amministrazione comunale a decidere, in concerto con il comandante della polizia locale, di avviare la sperimentazione negli orari in cui in città è ridotta la presenza delle forze dell’ordine ricorrendo all’attività di guardie giurate che avranno il compito di presidiare il territorio con una particolare attenzione sia verso le proprietà pubbliche che verso quelle private.

Per controllare e pianificare l’attività notturna, tutti i sopralluoghi effettuati dall’istituto di vigilanza privata saranno tracciati e georeferenziati. È inoltre previsto un filo diretto con la polizia locale da utilizzare in tempo reale in caso di criticità. "Nell’avviare questa sperimentazione – ha dichiarato il sindaco Francesco Squeri – puntiamo a prevenire e contenere le situazioni di microcriminalità, con particolare concentrazione nelle ore notturne. Fin da subito monitoreremo i risultati della nuova attività al fine di renderla più efficace e pronta nel dare risposta alla legittima richiesta di tranquillità e sicurezza da parte della cittadinanza. Questo ci consentirà di modulare l’azione estendendola eventualmente ad altre zone e, nel caso di un esito positivo della sperimentazione, facendola diventare uno strumento che andrà a integrare stabilmente il sistema di controllo della città".