Sotheby’s, asta serale. Si apre con Lucio Fontana

Sotheby’s organizzerà la sua prima vendita dell’anno in Italia con un’asta serale di Arte Moderna e Contemporanea venerdì, in concomitanza con l’apertura dell’attesissima fiera internazionale Miart che sarà in fiera.

Prima di andare in vendita, tutti i lotti saranno esposti nelle gallerie di Sotheby’s a Palazzo Serbelloni da oggi all’11 aprile e saranno visitabili prima. Più di un terzo delle opere non è mai stato esposto al pubblico prima d’ora, e circa il 90% delle opere proposte farà il suo debutto all’asta.

A guidare la vendita di questa stagione è un’importante opera in alluminio di Lucio Fontana (Concetto Spaziale) che risale al 1964-65, per quest’opera è stat fatta una stima di 1.2-1.8 milioni di euro. Si tratta secondo gli esperti della casa d’aste, l’opera più preziosa dell’artista offerta in Italia da quando Sotheby’s ha venduto l’iconico "Concetto Spaziale", Attese di colore rosso per 2.6 milioni di euro lo scorso aprile (2023). Come è ormai consuetudine delle vendite di Sotheby’s in Italia, questa notevole opera di Fontana è affiancata da un eclettico mix di pezzi dei suoi omologhi italiani, pezzi di grande livello: da Alighiero Boetti a Carla Accardi (attualmente oggetto di una grande retrospettiva a Palazzo delle Esposizioni a Roma), da Giorgio Morandi a Piero Dorazio, da Giuseppe Capogrossi a Enrico Castellani.

L’asta è inoltre arricchita da tre vivaci dipinti di Salvo, Una sera, Un quadro coi fiocchi e Clavesana, che fanno seguito al forte risultato ottenuto dall’artista nell’importante Modern and Contemporary evening sale di Sotheby’s a Londra il mese scorso, che ha visto quattro avidi offerenti contendersi la sua opera, Senza titolo, portando il prezzo finale a euro 381.000 (644.754 dollari).

Inoltre, l’asta presenterà un gruppo selezionato di dipinti di artisti internazionali, tra cui Hans Hartung, Damien Hirst, Alex Katz, Sam Francis e un “Retrato” di Manolo Valdés, il cui record d’asta è stato stabilito proprio da Sotheby’s in Italia lo scorso anno (533.400 euro).