Sostituiti 60 cestini nei parchi pubblici. Obiettivo, migliorare il decoro urbano

Più rispetto dell’ambiente cittadino e più decoro urbano sul territorio locale. Il Comune di Bresso aumenta e migliora la raccolta dei piccoli rifiuti e dei mozziconi di sigaretta nelle strade dei quattro quartieri e nei parchi pubblici, aumentando i cestini: quelli nuovi saranno 40, mentre ci sarà la sostituzione di altri 60 che sono stati danneggiati oppure rotti. In totale, tra i cestini sulle strade e i cosiddetti "cestoni", più capienti, lungo i viali delle aree verdi comunali, saranno ben 420 che è "un numero importante per la nostra città - conclude l’assessore bressese all’Ecologia Sergio Chirico -. In questi cestini non devono essere lasciati i sacchetti dell’indifferenziata. L’invito che rivolgo a tutti i cittadini di Bresso è quello di differenziare le varie tipologie di rifiuti, seguendo il calendario della raccolta differenziata". Giu.Na.