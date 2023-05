Sostegno psicologico: 2,4 milioni di euro nel 2021

Psicologo a scuola: lo chiedono tutti a gran voce dopo l’incubo vissuto ad Abbiategrasso. A partire dal ministro Giuseppe Valditara ("Voglio che si colga l’occasione per riflettere sull’introduzione dello psicologo a scuola: il disagio dei ragazzi, anche a seguito del Covid, è molto aumentato"). Gli sportelli sono stati potenziati, ma non sempre sono sufficienti a gestire le richieste. "Nel luglio 2021 – ricorda Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega - il Consiglio regionale della Lombardia, primo Italia, ha approvato il progetto di legge, del quale ero relatrice, che istituisce il Servizio psico-pedagogico nelle scuole lombarde con uno stanziamento complessivo di 2,4 milioni di euro. Un servizio rivolto agli studenti e ai familiari, al personale docente e non: azione ancora più necessaria alla luce degli effetti scaturiti dall’emergenza pandemica e dai troppi episodi di aggressione". Massima solidarietà alla professoressa Elisabetta Condò dal presidente della Regione Attilio Fontana: "A lei la vicinanza di tutta la Regione Lombardia e gli auguri di una pronta guarigione". "La scuola non deve essere solo un luogo di apprendimento - dice l’assessore regionale Simona Tironi - ma un luogo di educazione alla vita in forte sinergia con la famiglia, la quale non deve essere un mero spettatore, ma protagonista. Solo così riusciremo ad affrontare la sfida del disagio giovanile che affligge le scuole".