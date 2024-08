Sosta gratuita e senza limiti in tredici parcheggi cittadini

In 13 parcheggi pubblici di Bresso si potrà posteggiare liberamente per tutto il mese di agosto senza incorrere nelle contravvenzioni dei vigili. Il Comune di Bresso ha infatti sospeso i divieti di sosta previsti negli orari di pulizia di questi piazzali fino al termine del mese.

Le aree di sosta interessate si trovano nelle vie Madonnina (accanto all’area “Iso Rivolta”), XXV Aprile, Lillo del Duca, del Molino, Mattei (vicino al parco del cimitero), Pellico, Piave, Tagliabue, Turati, Don Vercesi, Montessori e Bologna, a lato del civico 4 e a lato del civico 28.

Il lavaggio e la pulizia, comunque, saranno garantiti negli orari previsti e indicati sui rispettivi cartelli stradali posti nei parcheggi, ma non ci sarà la rimozione dei veicoli posteggiati. Queste aree di sosta comunali sul piccolo territorio locale sono molto “gettonate” dai residenti che non hanno un box dove posteggiare la loro auto, soprattutto negli ultimi mesi, vale a dire da quando sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova tranvia “Milano-Seregno”; per far posto ai cantieri sono stati tolti diversi stalli di sosta lungo il tratto centrale di via Vittorio Veneto.

Sempre per tutto il mese di agosto gli uffici comunali bressesi saranno aperti solo al mattino, secondo gli orari previsti: invece, saranno chiusi nei weekend e nei giorni di Ferragosto e del 16 agosto. Infine, la biblioteca “L’Artemisia” di via Centurelli 48 osserverà i soliti orari di apertura, rimanendo chiusa il 15, il 16 e il 17 agosto.

