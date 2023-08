Sosta a pagamento sospesa a Cinisello Balsamo per tutto agosto

Parcheggi gratuiti sui territori cinisellese e cusanese nelle piazzole a strisce blu per tutto il mese di agosto in modo da agevolare i residenti, che non avranno difficoltà a trovare uno stallo per le auto, almeno in questa ultima parte di estate. Il Comune di Cinisello Balsamo ha infatti sospeso la sosta a pagamento in queste aree in tutta la città. Rimane, invece, in vigore la sosta a disco orario nei vari posteggi dove è prevista. Le colonnine per il pagamento della sosta delle autovetture saranno riattivate, quindi, venerdì primo settembre.

Lo stesso provvedimento è stato adottato anche dalla vicina città-giardino fino a giovedì 31 agosto. Ma non solo: nei due quartieri locali, sempre per tutto il mese di agosto, sono stati sospesi tutti i divieti di sosta temporanei relativi alla pulizia meccanizzata delle strade, alle zone di posteggio a disco orario e, appunto, ai parcheggi con la sosta a strisce blu.

Giuseppe Nava