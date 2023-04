Sospeso il taglio degli alberi

Sospeso l’abbattimento delle piante nel cortile della scuola elementare di via Brunacci 2. E sospesa anche la mobilitazione. Alcuni genitori erano pronti a picchettare la scuola stamattina e a bloccare i lavori.

"Lunedì ci sarà un sopralluogo con tutti gli enti coinvolti per fare un punto sulla situazione", comunicano le famiglie, che hanno ricevuto la notizia del rinvio dal Municipio 5 e che avevano scoperto del taglio di una dozzina di alberi appena poche ore prima. L’abbattimento sarebbe necessario per il completamento dei lavori di riqualifica dell’istituto comprensivo Thouar Gonzaga.

"In una città soffocata dallo smog, la soluzione potrà mai essere questa? E non veniteci a dire che questi alberi verranno sostituiti con le solite piante scheletriche che ci metteranno 40 anni per crescere", scrivono i genitori in una lettera, chiedendo di vagliare altre ipotesi, mentre i bimbi hanno appeso messaggi d’addio sui tronchi: "Ci mancherete".

Molte delle famiglie che frequentano la scuola si erano organizzate per farsi trovare davanti ai cancelli stamattina. Contente del rinvio e in attesa del sopralluogo di lunedì promettono che "terranno alta l’attenzione".

Si.Ba.