Sos gatti abbandonati. In 40 cercano una casa

Sos gatti abbandonati, 40 simpatici mici cercano casa. È l’appello del presidente dell’associazione Crazy Cats attiva sul territorio da 6 anni e impegnata quotidianamente, insieme i 24 volontari, a curare, accudire, coccolare e far adottare i tanti gatti abbandonati per le strade di Milano e provincia. "Un animale da compagnia è una nuova vita che entra a far parte della nostra, con le sue legittime esigenze - spiega il presidente Angelo Di Perna -, crea un rapporto empatico con il proprio padrone. Se siete desiderosi di affetto, un gatto saprà amarvi in maniera incondizionata". Attraverso i canali social dell’associazione è possibile vedere le foto e le caratteristiche dei simpatici pelosi. "Possono contattarci via mail a asscrazycats@gmail.com o scrivere direttamente nei post e valutare l’adozione di gatti che hanno solo pochi mesi o di altri affettuosissimi nostri ospiti".

Mas.Sag.