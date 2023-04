Sos cambiamento climatico A Pioltello arriva Terra glacialis

di Barbara Calderola

Una rassegna sullo stato di salute dei ghiacciai lombardi, Pioltello ospita Terra glacialis, la mostra che sta viaggiando in tutto il Paese e che ha riscosso successo in molti musei italiani fa tappa in città. Il Comune accende i riflettori sul cambiamento climatico e sugli effetti negativi della febbre del pianeta sull’habitat alpino, l’esposizione - dal 17 aprile con taglio del nastro alle 17, al 6 maggio in biblioteca - è il pezzo forte di una rassegna che toccherà diverse tematiche. Immagini, fotografie e video raccolti nel corso degli anni certificano la riduzione delle superfici e l’estinzione di alcuni ghiacciai, per i curiosi "una visita sul posto" grazie agli effetti speciali – suoni e istantanee – in arrivo dalla speleologia glaciale. La biblioteca ospiterà anche esperti, a partire da Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr che il 20 aprile alle 20.30 partirà dal suo ultimo libro, “L’equazione dei disastri” per raccontare eventi estremi sui fragili territori italiani. Giovedì 27 aprile invece si terrà l’incontro “Saper leggere i ghiacciai” insieme a Paolo Gallo del Servizio glaciologico lombardo, sempre alle 20.30. Entrambi gli interventi saranno moderati dal professor Pierangelo Metrangolo del Politecnico di Milano. "La biblioteca dimostra ancora una volta grande capacità nell’organizzare iniziative che riescano a trattare argomenti cruciali combinando più linguaggi, esperienze e voci, e siano in grado di accompagnare i partecipanti in un percorso qualificato di approfondimento - dice Marta Gerli, assessore all’Ambiente -. Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di mettere a disposizione del pubblico la mostra immersiva offerta dal Rotary". L’iniziativa "si inserisce perfettamente nel più ampio progetto “Biblio for Future”, che vede coinvolte più di 20 poli culturali del sistema territoriale CuBi – Culture e biblioteche in rete, impegnate nella formazione sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in linea con l’Agenda Onu 2030 - sottolinea Gerli -. La rassegna è un’occasione preziosa per tutti, in particolare per le scuole, per conoscere il fenomeno del surriscaldamento globale e la fusione dei ghiacciai alpini: gli stessi che alimentano fiumi, canali, rogge e risorgive, che costituiscono la risorsa idrica della nostra zona e della Regione". Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. È possibile prenotare visite guidate alla mostra con gli esperti del Servizio glaciologico lombardo contattando la biblioteca ([email protected] tel. 02-92366340).