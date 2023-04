"Solidarietà per Alfredo Cospito" Domani un altro presidio a Opera

di Nicola Palma

Tornano le iniziative a sostegno di Alfredo Cospito. Il cinquantacinquenne è tuttora ricoverato nel reparto di medicina protetta del San Paolo, ma gli anarchici si ritroveranno davanti al carcere di Opera, dove l’ideologo del Fai-Fri, in sciopero della fame contro il 41 bis, era detenuto prima di essere trasferito in ospedale per il peggioramento delle condizioni di salute. L’appuntamento è fissato alle 15 di domani: un centinaio di persone, stando alle previsioni della vigilia, porterà "la nostra solidarietà a tutti i detenuti" e ribadirà "la nostra vicinanza ad Alfredo". Una protesta simile era andata in scena poco più di due mesi fa, il 4 marzo: in quell’occasione, alcuni dei trecento partecipanti si erano avventurati nei campi attorno all’istituto di pena per avvicinarsi alla recinzione esterna, bersagliata da petardi e sassi.

L’iniziativa, rilanciata via social ma non preavvisata, verrà costantemente monitorata dalle forze dell’ordine. Intanto, Cospito si sta alimentando con brodo vegetale, come emerso mercoledì al termine del colloquio con il suo legale Flavio Rossi Albertini, seguendo il piano predisposto dal medico di fiducia. L’obiettivo dell’anarchico è quello di arrivare lucido a martedì, quando la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’eventuale concessione delle attenuanti nel processo in corso a Torino sull’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano.